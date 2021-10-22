Газ не должен быть оружием, но для России это нереальное требование, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет использовать газ как товар, а не как оружие. Как пояснил министр, энергетический сектор является основным источником финансирования российской агрессии.

"Газ должен быть товаром, а не оружием. Но в случае с Россией это нереальное требование, поскольку энергетический сектор Кремля является основным источником финансирования его агрессивной политики, включая вмешательство в выборы в США и Евросоюзе, организацию разрушительных кибератак во всем мире, а также ведение войны в Украине", - сказал министр.

Кулеба отметил, что эту позицию Украина постоянно доносит своим партнерам в США и Европе.

"Мы говорим об этом и в Вашингтоне, и в Берлине. "Северный поток-2" угрожает безопасности Европы, и его необходимо остановить. Я убежден, что это произойдет, но Европе придется набраться опыта, подобного тому, что есть у Украины и других стран Центральной Европы ", - добавил глава МИД.