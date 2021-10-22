ru ua
Пт, 22 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Газ не має бути зброєю, але для Росії це нереальна вимога, - Кулеба

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 22 жовтня 2021 20:36
Газ не має бути зброєю, але для Росії це нереальна вимога, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе використовувати газ як товар, а не як зброю. Як пояснив міністр, енергетичний сектор є основним джерелом фінансування російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави МЗС директору Польського інституту Славоміру Дембському.

"Газ має бути товаром, а не зброєю. Але у випадку з Росією це нереальна вимога, оскільки енергетичний сектор Кремля є основним джерелом фінансування його агресивної політики, включаючи втручання у вибори в США та Євросоюзі, організацію руйнівних кібератак у всьому світі, а також ведення війни в Україні", - сказав міністр.

Кулеба зазначив, що цю позицію Україна постійно доносить своїм партнерам в США та Європі.

"Ми говоримо про це і у Вашингтоні, і в Берліні. "Північний потік-2" загрожує безпеці Європи, і його необхідно зупинити. Я переконаний, що це станеться, але Європі доведеться набратися досвіду, подібного до того, що є в України та інших країн Центральної Європи", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, нещодавно глава європейської дипломатії Жозеп Боррель звинуватив Росію в спробі тиску на Європу за допомогою газу.

У відповідь російський президент заперечив застосування газу як зброї та назвав подібні заяви "політичною балаканиною".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Дмитро Кулеба Газ
NEWS
В РНБО попередили про "складні часи". Потрібно більше вакцинованих
В РНБО попередили про "складні часи". Потрібно більше вакцинованих
DAILY
Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі