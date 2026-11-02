Газ по 60 грн - ще не межа: Куюн пояснив причини стрибка цін на АЗС

Ціна автогазу в Україні найближчим часом може перетнути позначку 60 гривень за літр через гострий дефіцит ресурсу на європейському ринку та блокування південних імпортних шляхів.
Про це в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.
За словами експерта, після тривалого періоду стабільних і низьких цін на скраплений газ ринок зіштовхнувся із серйозним нестатком ресурсу.
Ключовим фактором став світовий перерозподіл обсягів пального:
Додатковим ударом по українському ринку стало ускладнення логістики через південний напрямок, зокрема через річку Дунай, де імпорт призупинився через безпекові ризики.
"Південний напрямок закрився. Всі поїхали шукати в Європу той газ, а його там нема. Тому маємо дефіцит, бачимо на колонках - дуже часто немає зараз цього ресурсу", - зазначив Куюн.
Він додав, що найбільше від нестачі пального потерпають регіональні компанії, які купують газ дрібним гуртом на внутрішньому ринку.
Заправні мережі, які є прямими імпортерами, знаходяться в кращому стані, проте змушені закуповувати ресурс за високими цінами.
Сергій Куюн вважає, що подорожчання автогазу на українських АЗС триватиме й надалі.
"Я думаю, що 60 грн за літр, якщо ми сьогодні не перетнули, то перетнемо найближчим часом. І це не межа, тому що от буквально днями очікуємо прайсів від провідного виробника - це компанія Sonatrach алжирська", - заявив експерт.
Він нагадав, що у жовтні цей виробник уже підняв ціни на 20%. На тлі збереження дефіциту очікується чергове підвищення вартості, тому напруга на ринку скрапленого газу зберігатиметься й надалі.
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