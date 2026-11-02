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Газ по 60 грн - еще не предел: Куюн объяснил причины скачка цен на АЗС

17:21 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Гамерская aimg Сергей Куюн Эксперт
Фото: рост цен на АЗС на газ продолжится (Getty Images)

Цена автогаза в Украине в ближайшее время может пересечь отметку 60 гривен за литр из-за острого дефицита ресурса на европейском рынке и блокирования южных импортных путей.

Об этом в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Почему возник дефицит ресурса в Европе и Украине

По словам эксперта, после длительного периода стабильных и низких цен на сжиженный газ рынок столкнулся с серьезной нехваткой ресурса.

Ключевым фактором стало мировое перераспределение объемов топлива:

  • Азиатский регион выгребает свободные объемы сжиженного газа, предлагая производителям более высокую цену;
  • Европейские и африканские производители на фоне высокого спроса значительно повысили прайсы.

Дополнительным ударом по украинскому рынку стало усложнение логистики из-за южного направления, в частности через реку Дунай, где импорт приостановился из-за риска безопасности.

"Южное направление закрылось. Все поехали искать в Европу тот газ, а его там нет. Поэтому есть дефицит, видим на колонках - очень часто нет сейчас этого ресурса", - отметил Куюн.

Он добавил, что больше всего от нехватки топлива страдают региональные компании, которые покупают газ мелкой оптом на внутреннем рынке.

Заправочные сети, являющиеся прямыми импортерами, находятся в лучшем положении, однако вынуждены закупать ресурс по высоким ценам.

Прогноз цен: ждут новых прайсов из Алжира

Сергей Куюн считает, что подорожание автогаза на украинских АЗС будет продолжаться и дальше.

"Я думаю, что 60 грн за литр, если мы сегодня не пересекли, то пересечем в ближайшее время. И это не предел, потому что вот буквально на днях ожидаем прайсов от ведущего производителя - это компания Sonatrach алжирская", - заявил эксперт.

Он напомнил, что в октябре этот производитель уже поднял цены на 20%. На фоне сохранения дефицита ожидается очередное повышение стоимости, поэтому напряжение на рынке сжиженного газа будет сохраняться и дальше.

Полный выпуск подкаста смотрите на Youtube-канале "ЦЕ БАЗА" уже скоро.

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