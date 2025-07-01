Гайко Томс стане новим послом Німеччини в Україні: що про нього відомо

Гайко Томс

Варто зауважити, що 57-річний Гайко Томс - досвідчений дипломат. З 2020 по 2023 рік він був послом Німеччини в Бразилії, а до цього - заступником голови представництва Німеччини при НАТО.

До зміни уряду цього року Томс був державним секретарем у Федеральному міністерстві фінансів.

До слова, такі кадрові перестановки відбуваються через кілька місяців після зміни уряду в Німеччині. До влади прийшли ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.