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Гайдай припустив існування загородзагонів в армії РФ на тлі великих втрат окупантів

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Неділя 02 жовтня 2022 21:04
Гайдай припустив існування загородзагонів в армії РФ на тлі великих втрат окупантів Ілюстративне фото: у Луганській ОВА допустили існування загранзагонів в армії РФ на тлі великих втрат окупантів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На деокупованих бійцями ЗСУ територіях виявили дуже велику кількість загиблих росіян. Можливо, там були розміщені загороджувальні загони, щоб не дати солдатам відступати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"На певних ділянках фронту, де вже пройшли наші захисники, вони навіть здивовані, бо дуже багато загиблих орків. Вони кажуть, що так, бої йшли, бої потужні, але іноді таке відчуття, що, можливо, навіть працювали якісь загородзагони", - заявив глава ОВА.

За його словами, загороджувальні загони мали не дати російським окупантам втекти.

Нагадаємо, раніше СБУ перехопила телефонну розмову окупанта, де він скаржиться, що не може відступати, оскільки йому за це загрожуватиме розстріл.

Також ми писали, що, за даними спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, в Херсонській області також розміщені загони загонів росіян, які складаються з "кадирівців".

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