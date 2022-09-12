К "жесту доброй воли" готовятся? В Херсонской области оккупанты запасаются одеждой
В Херсонской области российские оккупанты готовятся к бегству, запасаясь гражданской одеждой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
"По информации участников Движения Сопротивления Юг, в областном центре и других населенных пунктах области, российские оккупанты активно запасаются гражданской одеждой", - рассказал он.
По его словам, таким образом они хотят не только подготовиться к бегству, а, если это не удастся, сдаваться в плен ВСУ во время деоккупации региона.
"От россиян максимально скрывают, что позади них выставили "тик-ток" войска кадыровских "заградотрядов". Партизаны призывают оккупантов спасать жизнь и встречать ВСУ с поднятыми руками и брошенным оружием", - добавил Братчук.
Как сообщалось, российские оккупанты пытаются усилить свою группировку в Херсонской области. Враг туда перебросил "кадыровцев".
При этом "кадыровцы", которые были направлены на Херсонское направление для усиления, не спешат идти в бой и держатся довольно далеко от зоны огневого действия украинских военных.
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