К "жесту доброй воли" готовятся? В Херсонской области оккупанты запасаются одеждой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"По информации участников Движения Сопротивления Юг, в областном центре и других населенных пунктах области, российские оккупанты активно запасаются гражданской одеждой", - рассказал он.

По его словам, таким образом они хотят не только подготовиться к бегству, а, если это не удастся, сдаваться в плен ВСУ во время деоккупации региона.

"От россиян максимально скрывают, что позади них выставили "тик-ток" войска кадыровских "заградотрядов". Партизаны призывают оккупантов спасать жизнь и встречать ВСУ с поднятыми руками и брошенным оружием", - добавил Братчук.