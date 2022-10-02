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Гайдай допустил существование заградотрядов в армии РФ на фоне больших потерь оккупантов

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Воскресенье 02 октября 2022 21:04
Гайдай допустил существование заградотрядов в армии РФ на фоне больших потерь оккупантов Иллюстративное фото: в Луганской ОВА допустили существование заградотрядов в армии РФ на фоне больших потерь оккупантов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На деоккупированных бойцами ВСУ территориях обнаружили очень большое количество погибших россиян. Возможно, там были размещены заградительные отряды, чтобы не дать солдатам отступать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"На определенных участках фронта, где уже прошли наши защитники, даже они удивлены, потому что очень много погибших орков. Они говорят, что да, бои шли, бои мощные, но иногда такое ощущение, что, возможно, даже работали какие-то заградотряды", - заявил глава ОВА.

По его словам, заградотряды должны были не дать российским оккупантам сбежать.

Напомним, ранее СБУ перехватила телефонный разговор оккупанта, в котором он жалуется, что не может отступать, поскольку ему за это грозит расстрел.

Также мы писали, что, по данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, в Херсонской области также размещены заградотряды россиян, которые состоят из "кадыровцев".

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