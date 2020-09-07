Гайдай объяснил свою позицию о восстановлении экономических связей с ОРДЛО

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что его слова относительно восстановления экономических связей с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей вырвали из контекста. Он сказал, что пока идет война с Россией, такое восстановление невозможно.

Об этом Гайдай сообщил в интервью "Укринформу".



"Никакого экономического сотрудничества с оккупированными территориями не может быть, пока существует, например, запрет тушить пожар самолетами. Пока мы получаем вот такие справки... Вот я каждое утро получаю их - и сегодня, к сожалению, мы уже имеем одного погибшего военного, которого застрелил снайпер российско-оккупационных войск", - заявил он.



Политик считает, что пока идет открытая война с Россией - восстановить экономические связи с ОРДЛО невозможно.

"То есть речь не идет о том, что все надо делать здесь и сейчас. Ведь, конечно: пока убивают наших военных, пока идет почти открытая война Российской Федерации против Украины, это - невозможно. Вообще", - заявил Гайдай.

Напомним, ранее он высказался за прекращение экономической блокады оккупированных территорий Донбасса. Гайдай заявлял, что экономические связи с ОРДЛО помогли бы пополнить украинский бюджет.

Отметим, после оккупации РФ части территорий Луганской и Донецкой областей украинские власти ввели меры по прекращению экономических связей с ОРДЛО. В частности, в июле 2017 года "Укрэнерго" прекратило поставки электроэнергии на оккупированный Донбасс.