Гайдай пояснив свою позицію про відновлення економічних зв'язків з ОРДЛО

Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив, що його слова щодо відновлення економічних зв'язків з окупованими районами Донецької та Луганської областей вирвали з контексту. Він сказав, що поки йде війна з Росією, таке відновлення неможливе.

Про це Гайдай повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".



"Ніякого економічного співробітництва з окупованими територіями не може бути, поки існує, наприклад, заборона гасити пожежу літаками. Поки ми отримуємо ось такі довідки... Ось я кожен ранок отримую їх - і сьогодні, на жаль, ми вже маємо одного загиблого військового, якого застрелив снайпер російсько-окупаційних військ", - заявив він.



Політик вважає, що поки йде відкрита війна з Росією - відновити економічні зв'язки з ОРДЛО неможливо.

"Тобто мова не йде про те, що все треба робити тут і зараз. Адже, звичайно: поки вбивають наших військових, поки йде майже відкрита війна Російської Федерації проти України, це - неможливо. Взагалі", - заявив Гайдай.

Нагадаємо, раніше він висловився за припинення економічної блокади окупованих територій Донбасу. Гайдай заявляв, що економічні зв'язки з ОРДЛО допомогли б поповнити український бюджет.

Зазначимо, після окупації РФ частини територій Луганської та Донецької областей українська влада ввела заходи з припинення економічних зв'язків з ОРДЛО. Зокрема, в липні 2017 року "Укренерго" припинило постачання електроенергії на окупований Донбас.