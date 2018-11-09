В Гайане при аварийной посадке лайнера Boeing пострадали шесть человек

Фото: самолет (twitter.com/MirrorBreaking)

Самолет со 126 людьми на борту совершил экстренную посадку в столице Джорджтауне

Самолет авиакомпании Fly Jamaica Airways со 126 людьми на борту совершил экстренную посадку в столице Гайаны Джорджтауне. В результате инцидента шесть человек пострадали, передает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

По словам министра транспорта страны Дэвида Паттерсона, самолет направлялся из Гайаны в канадский Торонто, но вернулся из-за проблем с гидравлической системой. Также он добавил, что никто из пострадавших не получил травм, угрожающих их жизням.

​Сообщается, что самолет во время торможения после посадки выкатился за пределы посадочной полосы и остановился только после того, как его переднее шасси увязло в песке.

В авиакомпании Fly Jamaica Airways подтвердили, что Boeing 757-200 был поврежден во время посадки. На борту самолета было 35 жителей Гайаны, 82 канадца, а также американец, пакистанец и гражданин Тринидада и Тобаго.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский лайнер Boeing 757-200 авиакомпании Icelandair, летевший из города Орландо, штат Флорида,​ в столицу Исландии Рейкьявик, экстренно сел в канадском городе Сагеней из-за трещины на лобовом стекле.

В Бостоне самолет авиалинии Iberia Airways, выполнявший рейс в Мадрид, совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем.