На Гавайях в результате извержения вулкана пострадали более 20 человек

Вулканическая лава начала заливать океан в тот момент, когда люди нахоидились в лодке

В результате катастрофического извержения вулкана на Гавайях пострадали 23 человека. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в районе самого большого острова Гавайи. В результате извержения вулкана Килауэа произошел взрыв. Горячая вулканическая лава смогла нанести ранения более чем 20 людям, которые в этот момент находились в лодке.

Более 10 человек были доставлены в больницу, еще десять получили медицинскую помощь фельдшерами прямо в порту.

Напомним, в Гватемале отменили поиск почти 200 пропавших без вести после извержения вулкана. Представитель правительства заявил, что задействованы агентства решили прекратить поиски "из-за того, что этот район является непригодным для жизни и имеет высокий риск".