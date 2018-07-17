На Гавайях в результаті виверження вулкану постраждало понад 20 людей

Вулканічна лава почала заливати океан в той момент, коли люди знаходились у човні

В результаті катастрофічного виверження вулкану на Гаваях постраждало 23 людини. Про це повідомляє Reuters.

Подія трапилась в районі самого великого острова Гаваї. В результаті виверження вулкана Кілауеа стався вибух. Гаряча вулканічна лава змогла нанести поранення більш ніж 20 людям, які в цю мить знаходились у човні.

Більш ніж 10 осіб були доставлені до лікарні, ще десятеро отримали медичну допомогу фельдшерами прямо в порту.

Нагадаємо, в Гватемалі скасували пошук майже 200 зниклих безвісти після виверження вулкана. Представник уряду заявив, що задіяні агентства вирішили припинити пошуки "через те, що цей район є непридатним для життя і має високий ризик".