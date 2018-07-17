На Гавайях в результаті виверження вулкану постраждало понад 20 людей

Новини Надзвичайні події 17.07.2018 - 06:06
Фото: Вулкан на Гавайях (twitter.com/Cheaptarts)
Фото: Вулкан на Гавайях (twitter.com/Cheaptarts)

Вулканічна лава почала заливати океан в той момент, коли люди знаходились у човні

В результаті катастрофічного виверження вулкану на Гаваях постраждало 23 людини. Про це повідомляє Reuters

Подія трапилась в районі самого великого острова Гаваї. В результаті виверження вулкана Кілауеа стався вибух. Гаряча вулканічна лава змогла нанести поранення більш ніж 20 людям, які в цю мить знаходились у човні.

Більш ніж 10 осіб були доставлені до лікарні, ще десятеро отримали медичну допомогу фельдшерами прямо в порту.

Нагадаємо, в Гватемалі скасували пошук майже 200 зниклих безвісти після виверження вулкана. Представник уряду заявив, що задіяні агентства вирішили припинити пошуки "через те, що цей район є непридатним для життя і має високий ризик".

 

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Теги:  вулкан,  происшествие,  Гавайи  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС