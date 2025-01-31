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На Гаваях вивергнувся один із найактивніших вулканів у світі Кілауеа: що відомо

Гаваї, П'ятниця 31 січня 2025 15:50
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На Гаваях вивергнувся один із найактивніших вулканів у світі Кілауеа: що відомо Фото: Виверження Кілауеа (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

У понеділок, 27 січня, у кратері Халемаумау вирвалися потоки лави. Вулкан Кілауеа на Гаваях знову влаштував виверження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Scimag.

Одне з найактивніших вулканічних утворень Кілауеа знову нагадало про себе. О 18:41 вечора за місцевим часом виверження почалося в кратері Халемаумау, осяваючи небо вогненною лавою.

Вогняні потоки стікали по схилах, висвітлюючи нічну темряву, а густа пара і вулканічні гази піднімалися в повітря.

Ця подія стала вже сьомим епізодом активних викидів лави з вересня 2023 року, підтверджуючи, що Кілауеа залишається одним із найбільш непередбачуваних вулканів на планеті.

За динамікою виверження пильно стежила Гавайська вулканічна обсерваторія (HVO), надаючи оперативну інформацію про його розвиток.

Однак, незважаючи на потужний старт, епізод тривав менше 24 годин. Уже о 10:47 ранку наступного дня викид лави припинився, залишивши по собі лише потоки розплавленої породи, що охололи, і гарячі вулканічні гази.

Нагадаємо, що 15 січня в Індонезії сталося виверження вулкана, яке викинуло в небо густу хмару попелу на висоту до чотирьох кілометрів. Індонезійська влада почала евакуацію близько 3000 осіб.

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