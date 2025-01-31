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На Гавайях извергся один из самых активных вулканов в мире Килауэа: что известно

Гавайи, Пятница 31 января 2025 15:50
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На Гавайях извергся один из самых активных вулканов в мире Килауэа: что известно Фото: Извержение Килауэа (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В понедельник, 27 января, в кратере Халемаумау вырвались потоки лавы. Вулкан Килауэа на Гавайях снова устроил извержение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Scimag.

Одно из самых активных вулканических образований Килауэа снова напомнило о себе. В 18:41 вечера по местному времени извержение началось в кратере Халемаумау, озаряя небо огненной лавой.

Огненные потоки стекали по склонам, освещая ночную темноту, а густой пар и вулканические газы поднимались в воздух.

Это событие стало уже седьмым эпизодом активных выбросов лавы с сентября 2023 года, подтверждая, что Килауэа остается одним из самых непредсказуемых вулканов на планете.

Напомним, что 15 января в Индонезии произошло извержение вулкана, которое выбросило в небо густое облако пепла на высоту до четырех километров. Индонезийские власти начали эвакуацию около 3000 человек.

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