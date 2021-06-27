В гавани Гонконга затонули десять круизных лайнеров

Власти заявили, что было подожжено по меньшей мере 16 судов, но человеческих жертв не было.

Пожар в убежище в районе Абердина начался в 2:30 утра (18:30 по Гринвичу, суббота), и пожарным потребовалось более шести часов, чтобы потушить его.

"Было слышно, как взрываются топливные баки, когда густой дым поднимался в небо, покрывая пристань для яхт и соседние многоэтажные дома", - пишет издание.

Около 35 человек были спасены с судов.