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У гавані Гонконгу затонули десять круїзних лайнерів

Автор: РБК-Україна

У Гонконзі сталася пожежа на пристані для яхт. В результаті затонули 10 круїзних лайнерів з каютами.

Про це пише Reuters.

Влада заявила, що було підпалено щонайменше 16 суден, але людських жертв не було.

Пожежа в притулку в районі Абердіна почалася о 2:30 ранку (18:30 за Гринвічем, субота), і пожежникам знадобилося більше шести годин, щоб загасити його.

"Було чутно, як вибухають паливні баки, коли густий дим піднімався в небо, покриваючи пристань для яхт і сусідні багатоповерхові будинки", - пише видання.

Близько 35 осіб були врятовані з суден.

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пожежаГонконг