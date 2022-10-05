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Гауляйтера оккупированного Северодонецка подозревают в коллаборационизме

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Северодонецк, Среда 05 октября 2022 15:46
Гауляйтера оккупированного Северодонецка подозревают в коллаборационизме Фото: Гауляйтера оккупированного Северодонецка подозревают в коллаборационизме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности "главе" оккупированного Северодонецка (Луганская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

По информации следователей, житель оккупированной Брянки был назначен на должность "и.о. главы администрации г. Северодонецка "ЛНР".

"Подозреваемый выполняет указания "главы" псевдореспублики и легализует российские оккупационные власти на территории города. В захваченном городе в руинах так называемый "руководитель" якобы налаживает "мирную жизнь", распространяя пророссийские нарративы".

Гауляйтера оккупированного Северодонецка подозревают в коллаборационизме

Мужчине объявили о подозрении в коллаборационной деятельности, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В прокуратуре сообщили, что на сторону российских кафиров мужчина перешел еще в 2014 году. Тогда он стал главой администрации г. Брянки ЛНР. Мужчину уже обвиняют в следующих преступлениях:

  • Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
  • Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же организационное или иное содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации.

Напомним, что в прошлом "мэру" Северодонецка также сообщили о подозрении. Он пробыл на своей "должности" не длительное время.

Напомним, ранее украинские власти заявляли, что Северодонецк полностью захвачен противником.

Как уточнил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, город разрушен на 90%.

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