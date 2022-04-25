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Гаубицы из нового пакета помощи США начали прибывать в Украину, - Пентагон

Фото: гаубицы из нового пакета помощи США уже прибывают в Украину (popularmechanics.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Включенные в новый пакет военной помощи американские 155-мм гаубицы уже начали прибывать в Украину. Первая партия орудий была поставлена в субботу, 23 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера Foreign Policy Джека Детча в Twitter.

"Гаубицы из последнего пакета военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов, о котором накануне объявил президент США Джо Байден, в субботу начали прибывать в страну", - сообщил Детч со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина.

Глава Пентагона добавил, что поставки орудий начались примерно через 48 часов после того, как об этом объявил американский президент.

Напомним, 21 апреля Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов.

Отметим, позднее Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи. В Минобороны отметили, что в него вошли 155-мм гаубицы, снаряды и тягачи к ним.

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