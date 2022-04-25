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Гаубиці з нового пакету допомоги США почали прибувати в Україну, - Пентагон

Фото: гаубиці з нового пакету допомоги США вже прибувають в Україну (popularmechanics.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Включені в новий пакет військової допомоги американські 155-мм гаубиці вже почали прибувати в Україну. Перша партія знарядь була поставлена в суботу, 23 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера Foreign Policy Джека Детча в Twitter.

"Гаубиці з останнього пакету військової допомоги Україні на суму 800 млн доларів, про який напередодні оголосив президент США Джо Байден, в суботу почали прибувати в країну", - повідомив Детч з посиланням на Міністра оборони США Ллойда Остіна.

Глава Пентагону додав, що постачання знарядь почалися приблизно через 48 годин після того, як про це оголосив американський президент.

Нагадаємо, 21 квітня Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 800 млн доларів.

Відзначимо, пізніше Пентагон розкрив вміст нового пакету військової допомоги. У Міноборони зазначили, що до нього увійшли 155-мм гаубиці, снаряди і тягачі до них.

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