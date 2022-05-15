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Почти все гаубицы М-777 из американского пакета помощи поступили в Украину, - посольство

Фото: американские гаубицы М-777 уже уничтожают российских оккупантов на фронте (defence.ua.com)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты передали Украине 89 из 90 гаубиц М-777, которые входили в пакет помощи на 800 млн долларов. Многие из них уже находятся на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Киеве в Twitter.

"Гаубицы М-777 в действии. Это часть последнего пакета помощи Вооруженным силам Украины на сумму 800 миллионов долларов США. Все 90 гаубиц, присланных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине", - говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, "многие из них уже работают на передовой".

Напомним, около 310 украинских военных уже обучены обращению с новым оружием.

США передадут Украине 184 тысяч боеприпасов калибра 155 мм для гаубиц.

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