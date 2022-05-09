США передали Украине большинство обещанных гаубиц

Почти все гаубицы, которые американские чиновники обещали передать Украине, уже находятся в распоряжении ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам издания, чиновник Минобороны США рассказал, что США перевезли в Украину уже 85 из 90 гаубиц, которые обещала администрация президента предоставить Украине. Около 310 украинских военных уже обучены обращению с новым оружием.Также Украине передали более 110 тысяч боеприпасов к этим гаубицам из обещанных 184 тысяч.

При этом десятки украинских военных продолжают проходить учения по пользованию американских БТР, дронов Phoenix Ghost и противоавиационных радаров.

Чиновник также добавил, что в последние дни 13 поставок из 7 стран поступили в пункты отправления в Украину. В них включили бронированные автомобили, электрогенераторы, радары и винтовки.