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США передали Украине большинство обещанных гаубиц

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Понедельник 09 мая 2022 20:51
США передали Украине большинство обещанных гаубиц Фото: Украина получила от США 85 новых гаубиц (twitter.com/DeptofDefense)
Автор: РБК-Украина

Почти все гаубицы, которые американские чиновники обещали передать Украине, уже находятся в распоряжении ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам издания, чиновник Минобороны США рассказал, что США перевезли в Украину уже 85 из 90 гаубиц, которые обещала администрация президента предоставить Украине. Около 310 украинских военных уже обучены обращению с новым оружием.Также Украине передали более 110 тысяч боеприпасов к этим гаубицам из обещанных 184 тысяч.

При этом десятки украинских военных продолжают проходить учения по пользованию американских БТР, дронов Phoenix Ghost и противоавиационных радаров.

Чиновник также добавил, что в последние дни 13 поставок из 7 стран поступили в пункты отправления в Украину. В них включили бронированные автомобили, электрогенераторы, радары и винтовки.

Ранее мы сообщали, что, по состоянию на 6 мая, более 200 украинских военных завершили обучение обращению с гаубицей M777, которые Украине предоставили США. Еще около 150 продолжают тренировки.

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