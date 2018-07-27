Гаттузо залишиться на посаді головного тренера "Мілана"

Наставник продовжить керувати "россонері" наступного сезону

Новий спортивний директор "Мілана" Леонардо на прес-конференції оголосив, що Дженнаро Гаттузо не покине поста головного тренера команди і продовжить роботу з італійською командою. Про це повідомляється на сайті клубу.

"Я поділяю ту ж точку зору, що і керівництво - він буде продовжувати роботу. Його звільнення ніколи не обговорювалося. Ніхто з нас не вів переговори з Конте", - сказав Леонардо.

@leo_de_araujo: "Orgoglioso di essere stato scelto per riportare il Club ai suoi livelli"

Rivivi la presentazione di Leonardo a Casa Milan pic.twitter.com/DwymgUOL3w — AC Milan (@acmilan) July 26, 2018

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що новий власник "Мілана" американський хедж-фонд Elliot Management має намір провести численні кадрові зміни в клубі.

Зазначалося, що керівництво фонду хоче бачити на посту головного тренера россонері екс-наставника "Ювентуса", "Челсі" і збірної Італії Антоніо Конте.

Нагадаємо, УЄФА відсторонив "Мілан" від єврокубків на два сезони, однак клуб оскаржив це рішення і в результаті Спортивний арбітражний суд (CAS) допустив команду Дженнаро в Лігу Європи.