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Гасли останется в "Альфа Таури" еще на сезон

Фото: Пьер Гасли на Гран-при Канады (twitter.com/alphataurif1)
Автор: Антон Федорцив

Руководство команды Формулы-1 "Альфа Таури" решило продлить сотрудничество с Пьером Гасли минимум на год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

Итальянская команда объявила о новом контракте с французским гонщиком. Воспитанник академии "Ред Булла" проедет за рулем "Альфа Таури" также и сезон-2023.

Гасли называли претендентом на место в основной конюшне "красных быков". Однако после подписания Пересом нового соглашения с "Ред Буллом" до конца 2024 года шансы французского пилота уйти на повышение существенно снизились.

Пьер Гасли дебютировал в Формуле-1 в сезоне-2017 за рулем "Торо Россо" (предыдущее название "Альфа Таури" – ред.). Первую половину 2019-го провел в "Ред Булле", но из-за неудачных результатов вернулся в Фаэнцу.

В первый раз на подиум француз поднялся на Гран-при Бразилии-2019. В сезоне-2020 Гасли сенсационно триумфовал в Монце, а в прошлом году финишировал третьим в Азербайджане. В первенстве этого года в активе пилота 16 очков.

Напомним, что действующий чемпион Ферстаппен победил на Гран-при Канады, устояв под давлением Сайнса.

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Формула-1