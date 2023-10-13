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Гасили пожежу після обстрілу. Росіяни вдарили по рятувальникам в Нікополі, є поранені

Фото: росіяни вдарили по рятувальникам в Нікополі, є поранені (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли рятувальників, які приїхали гасити пожежу у Нікополі Дніпропетровської області після чергового обстрілу 13 жовтня. Поранено двох пожежників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Опівдні до нікопольских  рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що сталася внаслідок обстрілу. Горів мікроавтобус на тимчасовій зупинці. Рятувальники приступили до його гасіння", - йдеться в повідомленні.

 

Наслідки обстрілу бригади рятувальників у Нікополі Дніпропетровської області (t.me/mvs_ukraine)

Саме в цей час росіяни завдали ще одного удару.

"Двоє рятувальників отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані до лікарні. Також пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль", - додали в МВС України.

Обстріли рятувальників в Україні

Зазначимо, що російські війська з постійною регулярністю обстрілюють бригади рятувальників по всій Україні.

Наприкінці вересня рятувальники Торецька на Донеччині потрапили під обстріл, коли гасили пожежу в Бахмутському районі. Крім того, російські окупанти обстріляли будівлю ДСНС у Козачій Лопані Харківської області 12 вересня. Тоді рятувальники не постраждали. А в січні рятувальники за один день потрапили під обстріл двічі, коли гасили пожежі у Дворічній та Вовчанську Харківської області.

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Нікополь