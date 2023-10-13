Гасили пожежу після обстрілу. Росіяни вдарили по рятувальникам в Нікополі, є поранені

"Опівдні до нікопольских рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що сталася внаслідок обстрілу. Горів мікроавтобус на тимчасовій зупинці. Рятувальники приступили до його гасіння", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу бригади рятувальників у Нікополі Дніпропетровської області (t.me/mvs_ukraine)

Саме в цей час росіяни завдали ще одного удару.

"Двоє рятувальників отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані до лікарні. Також пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль", - додали в МВС України.

Обстріли рятувальників в Україні

Зазначимо, що російські війська з постійною регулярністю обстрілюють бригади рятувальників по всій Україні.

Наприкінці вересня рятувальники Торецька на Донеччині потрапили під обстріл, коли гасили пожежу в Бахмутському районі. Крім того, російські окупанти обстріляли будівлю ДСНС у Козачій Лопані Харківської області 12 вересня. Тоді рятувальники не постраждали. А в січні рятувальники за один день потрапили під обстріл двічі, коли гасили пожежі у Дворічній та Вовчанську Харківської області.