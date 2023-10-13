Тушили пожар после обстрела. Россияне ударили по спасателям в Никополе, есть раненые

"В полдень к никопольским спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел в результате обстрела. Горел микроавтобус на временной остановке. Спасатели приступили к его тушению", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела бригады спасателей в Никополе Днепропетровской области (t.me/mvs_ukraine)

Именно в это время россияне нанесли еще один удар.

"Двое спасателей получили осколочные ранения. Они госпитализированы в больницу. Также повреждения получил пожарно-спасательный автомобиль", - добавили в МВД Украины.

Обстрелы спасателей в Украине

Отметим, российские войска с постоянной регулярностью обстреливают бригады спасателей по всей Украине.

В конце сентября спасатели Торецка Донецкой области попали под обстрел, когда тушили пожар в Бахмутском районе. Кроме того, российские оккупанты обстреляли здание ГСЧС в Казачьей Лопани Харьковской области 12 сентября. Тогда спасатели не пострадали. А в январе спасатели за один день попали под обстрел дважды, когда тушили пожары в в Двуречной и Волчанске Харьковской области.