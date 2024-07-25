"Гаряче" на двох напрямках. Яка ситуація на фронті на ранок

Найскладнішими на фронті залишаються Покровський та Курахівський напрямки. За добу, 24 липня, сталося 149 бойових зіткнень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ на 8:00.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 38 атак в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Вовче та Карлівка, де загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій, активно застосовуючи штурмову та бомбардувальну авіацію.

Що стосується Курахівського напрямку, то тут Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог 32 рази намагався прорвати оборону ЗСУ.

Ситуація на інших напрямках

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу складає вісім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля трьох населених пунктів. Акцентував свої дії ворог в районах Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 15 штурмових дій окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське та у Серебрянському лісі. На напрямку ворог активно застосовував штурмову авіацію.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону в районах Часового Яру, Нового та в напрямку Новомаркового.

На Торецькому напрямку ворог зосереджував зусилля неподалік населених пунктів Північне та Нью-Йорк, де, за підтримки авіації, здійснив сім атак на позиції ЗСУ.

На Времівському напрямку окупанти здійснили 13 невдалих атак позицій біля Костянтинівки та Водяного. Били некерованими авіаракетами по Вугледару і в район Урожайного.

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення неподалік Роботиного, Малої Токмачки та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки під час чотирьох своїх атак на оборонні позиції українських захисників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілюв з території РФ українські населені пункти.