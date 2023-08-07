Гаряча точка фронту. Чому РФ посилила вогонь на Куп'янському напрямку: думка експерта

Найгарячіший напрямок за тиждень

Протягом усього тижня схід залишається епіцентром бойових дій. Ворог кинув усі сили, аби зупинити наступ Сил борони України, про це сьогодні розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Фото: в Міноборони назвали Куп'янський напрямок найгарячішим за минулий тиждень (deepstatemap)

Також вона зауважила, що на сході відчутно збільшилась кількість ворожих обстрілів - близько 9 тисяч за тиждень. При цьому ворог використав близько 500 тисяч боєприпасів.

І саме в таких умовах наші захисники не дають ворогу просуватись на одному з напрямків, де окупанти ведуть наступальні дії, а саме на Куп’янському,

тривають важкі бої.

"На Куп’янському напрямку противник здійснював пошук слабких місць в нашій обороні, безуспішно вів штурмові дії в районі східніше Петропавлівки Харківської області", - повідомила Маляр.

Фото: росіяни вели безуспішні штурмові дії в районі східніше Петропавлівки (deepstatemap)

Вона розповіла, що на Куп'янському напрямку противник запланував повернути собі втрачені позиції.

"На Куп'янському напрямку, мабуть, було найгарячіше. І ворог там намагався повернути втрачені ще минулої осені позиції. У них такий план. Вони хочуть на Харківщині повертати території, які втратили. Це був напрямок дуже гарячий, ворог намагався пробити нашу оборону. Йому цього не вдалося. Але протистояння було дуже жорстке", - зауважила Маляр.

Чи вдасться росіянам "реванш" біля Куп'янська?

Ситуацію на Куп'янському напрямку прокоментував сьогодні речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Він сказав, що росіяни живуть реваншем.

"І це уже не один місяць. Спочатку було взяти Донецьку та Луганську область як проміжний етап. Тут, враховуючи, що наші вороги прив’язані до дат, символів - вони б до початку надуспішної Харківської операції, де їх просто принизили, за лічені дні викинули з величезної території. Покинути техніку та снаряди. Тому безперечно для них би хотілось хоч якийсь відголос цієї слави повторити і вони б хотіли в район Куп’янська прорватися", - розповів Череватий.

Він зауважив, що ЗСУ знають про усі наміри ворога і зривають їх.

"Ми знаємо всі підрозділи, які зосереджені, всіх командирів. Всі плани. І відтак уже багато тижнів підряд зриваємо ці їхні наміри. І, не дивлячись на певну ескалацію, зараз ситуація, якщо характеризувати по-військовому, дуже складна, але абсолютно контрольована", - додав Череватий.

Яка мета окупантів?

Військовий експерт Олексій Гетьман в коментарі виданню зазначив, що на Куп'янському напрямку окупаційні війська вдаються до танкової атаки.

"Вона для них не є новою. Вони почали робити не м'ясні штурми, а саме танкові удари по наших позиціях. Таким чином вони хочуть вийти на річку Оскіл, видавити нас на інший берег", - пояснює співрозмовник.

Фото: окупанти хочуть витіснити Сили оборони за річку Оскіл (deepstatemap)

Водночас експерт зазначає, що українські сили своєю чергою додали невеличкі резерви, а наступальні дії ворога призупинені, на суттєве просування він не спромігся.

"Поки що ситуація контрольована. Швидше за все вони робили ці контрнаступальні дії для того, щоб примусити нас перекинути війська з південного напрямку на північний вздовж лінії фронту. Або для того, щоб розпорошити наші війська, щоб послаблювати наші можливості на інших ділянках", - вважає Гетьман.

За словами експерта, говорити, що шансів у ворога немає це було б сміливо, але ці шанси у ворога є мінімальними.

Ворог посилює обстріли

Останнім часом ворожі війська вдаються до посилення вогню. Зокрема, від атак окупантів страждають цивільні об'єкти та мирні жителі. Так, сьогодні країна-агресор обстріляла село Кучерівка, Куп’янського району, влучивши у будинок. Двоє людей загинули, а ще три поранені.

Крім того, путінські війська 5 липня завдали удару керованою авіабомбою по центру переливання крові в Куп'янському районі. Через що загинули 2 людей, ще чотири отримали поранення.

Навіщо РФ посилення вогню?

Щодо посилення обстрілів на Куп'янському напрямку, то експерт назвав це тактикою бою окупантів.

"Вони намагаються артилерійськими системами вести щільні обстріли, аби зруйнувати все, що там знаходиться, зробити таке "перепахане поле". Вважаючи, що їм це вдасться, вони гадають, що таким чином послаблять наші оборонні можливості", - пояснює Гетьман.

Але він наголосив, що навіть при такій щільності росіяни не здатні завдати нашим силам великої шкоди.

"Треба пам'ятати, що ми ведемо дуже успішну контрбатарейну боротьбу, знищуючи в день десятки артилерійських систем ворога. Ми переважаємо в контрбатарейній боротьбі більше ніж в 10 разів. Бо маємо більш далекобійні на декілька кілометрів озброєння. Ті самі М777, які більш високоточні. Тому з більшої відстані ми можемо діставати артилерійські системи ворога, чого вони не можуть робити у відповідь", - підсумував експерт.

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