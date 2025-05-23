Гарварду заборонили приймати іноземних студентів: рішення адміністрації Трампа

За словами трьох джерел, адміністрація повідомила Гарвард про рішення після нещодавніх суперечок з приводу законності масштабного запиту записів на надання документів у рамках розслідування, яке проводило Міністерство внутрішньої безпеки.

Зокрема, глава цього міністерства Крісті Ноем розпорядилася припинити дію сертифіката навчального закладу на право здійснювати програму зі студентських обмінів. Важливо зазначити, що іноземцям, які планують навчатися в США, потрібно отримати візу класу F один M. Але видавати необхідні документи для отримання візи можуть лише ті заклади, які сертифіковані для прийому студентів та учасників програм обміну (SEVP).

Таким чином, Гарвард більше не зможе приймати на навчання іноземних студентів. Крім того, ті іноземці, які вже навчаються в університеті, будуть змушені перейти до іншого університету. В іншому випадку, як пише BBC, вони втратять право на перебування в країні.

"Я пишу, щоб повідомити вам, що з цього моменту сертифікація Програми студентів і відвідувачів з обміну Гарвардського університету анулюється", - йдеться в листі Крісті Ноем, копію якого отримало NYT.

Останній крок, імовірно, спричинить другий судовий позов з боку Гарварду, сказала в коментарі виданню людина, знайома з мисленням університету. Раніше у квітні заклад уже подав до суду на адміністрацію Трампа через намагання уряду нав'язати зміни в його навчальній програмі, політиці прийому та практиці найму.

Також NYT уточнює, що у 2025 році в Гарварді навчаються приблизно 6800 іноземних студентів, або ж близько 27% від загальної кількості студентів, згідно з даними про зарахування в інститут.

Цей крок, ймовірно, матиме істотний вплив на кінцевий результат університету. Зокрема, навчання становить 59 320 доларів за навчальний рік, що починався цього року, і витрати можуть зрости майже до 87 тисяч, якщо включити проживання та харчування. Як зазначається, іноземні студенти зазвичай сплачують більшу частку витрат на освіту порівняно з іншими студентами.

Своєю чергою представники Гарварду назвав дії адміністрації Трампа "незаконними". Ситуацію також прокоментував Джейсон Ньютон, директор університету зі зв'язків зі ЗМІ.

"Ми повністю віддані збереженню здатності Гарварду приймати наших іноземних студентів і вчених, які приїжджають з більш ніж 140 країн і незмірно збагачують університет - і цю країну. Ми працюємо оперативно, щоб надати керівництво і підтримку членам нашої спільноти. Ці дії у відповідь загрожують завдати серйозної шкоди спільноті Гарварду і нашій країні та підривають академічну і дослідницьку місію Гарварду", - сказав він.