Гарварду запретили принимать иностранных студентов: решение администрации Трампа

По словам трех источников, администрация уведомила Гарвард о решении после недавних споров по поводу законности масштабного запроса записей на предоставление документов в рамках расследования, которое проводило Министерство внутренней безопасности.

В частности, глава этого министерства Кристи Ноэм распорядилась прекратить действие сертификата учебного заведения на право осуществлять программу по студенческим обменам. Важно отметить, что иностранцам которые планируют учиться в США, нужно получить визу класса F один M. Но выдавать необходимые документы для получения визы могут лишь те учреждения, которые сертифицированы для приема студентов и участников программ обмена (SEVP).

Таким образом, Гарвард больше не сможет принимать на обучение иностранных студентов. Кроме того, те иностранцы, которые уже учатся в университете, будут вынуждены перейти в другой университет. В ином случае, как пишет BBC, они потеряют право на пребывание в стране.

"Я пишу, чтобы сообщить вам, что с этого момента сертификация Программы студентов и посетителей по обмену Гарвардского университета аннулируется", - говорится в письме Кристи Ноэм, копию которого получило NYT.

Последний шаг, вероятно, вызовет второй судебный иск со стороны Гарварда, сказал в комментарии изданию человек, знакомый с мышлением университета. Ранее в апреле заведение уже подало в суд на администрацию Трампа из-за попытки правительства навязать изменения в его учебной программе, политике приема и практике найма.

Также NYT уточняет, что в 2025 году в Гарварде учились примерно 6800 иностранных студентов или же около 27% от общего числа студентов, согласно данным о зачислении в институт.

Данный шаг, вероятно, окажет существенное влияние на конечный результат университета. В частности, обучение составляет 59 320 долларов за учебный год, который начинался в этом году, и расходы могут вырасти почти до 87 тысяч, если включить проживание и питание. Как отмечается, иностранные студенты обычно платят большую долю расходов на образование по сравнению с другими студентами.

В свою очередь представители Гарварда назвал действия администрации Трампа "незаконными". Ситуацию также прокомментировал Джейсон Ньютон, директор университета по связям со СМИ.

"Мы полностью привержены сохранению способности Гарварда принимать наших иностранных студентов и ученых, которые приезжают из более чем 140 стран и неизмеримо обогащают университет - и эту страну. Мы работаем оперативно, чтобы предоставить руководство и поддержку членам нашего сообщества. Эти ответные действия грозят нанести серьезный ущерб сообществу Гарварда и нашей стране и подрывают академическую и исследовательскую миссию Гарварда", - сказал он.