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Гарвардского профессора раскритиковали за слова о двух полах

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США, Понедельник 02 августа 2021 05:10
Гарвардского профессора раскритиковали за слова о двух полах Фото: Гарвардский университет (facebook.com/Harvard)
Автор: РБК-Украина

Гарвардского профессора раскритиковали за слова о двух полах. Кэрол Хувен обвинили в трансофобии и раскритиковали в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The U.S. Sun.

"Факты таковы, что на самом деле существуют два пола - мужской и женский. Это определяется тем, какие половые клетки мы производим", - заявила ученая в интервью для телеканала Fox News, обсуждая итоги своего недавнего исследования.

Слова Хувен вызвали недовольство директора по вопросам многообразия и инклюзивности Гарварда Лоры Симоны Льюис. Она назвала высказывание коллеги "вредными и трансофобными".

"Я разочарована замечаниями, сделанными сотрудником моего департамента", - написала Льюис в Twitter.

По ее словам, беременными могут быть не только женщины, но и мужчины-транссексуалы, интерсексуалы и гендерно-неконформные люди. Льюис призвала использовать "инклюзивный язык" - в частности, такие выражения, как "беременные люди".

Мнение сотрудницы Гарварда поддержали многие подписчики.

"Если вы не можете позаботиться о беременных трансмужчинах, потому что считаете, что беременными могут быть только женщины, вас следует лишить медицинской лицензии навсегда за то, что вы ставите под смертельную угрозу жизнь мужчины и младенца", - говорится в одном из комментариев.

Профессор, в свою очередь, поинтересовалась у Льюис, где та увидела трансофобию и вред для студентов.

"Думаю, вы знаете, что я глубоко неравнодушна ко всем своим студентам, но я также думаю и о науке", - добавила она.

Ранее Кличко пригласили преподавать в Гарвард.

Также в Киеве произошли столкновения на марше, посвященном дню памяти жертв трансфобии.

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Гарвард университет
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