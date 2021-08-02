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Гарвардського професора розкритикували за слова про дві статі

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США, Понеділок 02 серпня 2021 05:10
Гарвардського професора розкритикували за слова про дві статі Фото: Гарвардський університет (facebook.com/Harvard)
Автор: РБК-Україна

Гарвардського професора розкритикували за слова про дві статі. Керол Хувен звинуватили в трансофобії і розкритикували в соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The U.S. Sun.

"Факти такі, що насправді існують дві статі - чоловіча і жіноча. Це визначається тим, які статеві клітини ми виробляємо", - заявила вчена в інтерв'ю для телеканалу Fox News, обговорюючи підсумки свого недавнього дослідження.

Слова Хувен викликали невдоволення директора з питань різноманіття та інклюзивності Гарварду Лори Сімони Льюїс. Вона назвала висловлювання колеги "шкідливими і трансофобними".

"Я розчарована зауваженнями, зробленими співробітником мого департаменту", - написала Льюїс в Twitter.

За її словами, вагітними можуть бути не тільки жінки, а й чоловіки-транссексуали, інтерсексуали і гендерно-неконформні люди. Льюїс закликала використовувати "інклюзивну мову" - зокрема, такі вирази, як "вагітні люди".

Думку співробітниці Гарварда підтримали багато підписників.

"Якщо ви не можете подбати про вагітних трансчоловіків, тому що вважаєте, що вагітними можуть бути тільки жінки, вас слід позбавити медичної ліцензії назавжди за те, що ви ставите під смертельну загрозу життя чоловіка і немовляти", - йдеться в одному з коментарів.

Професор, в свою чергу, поцікавилася у Льюїс, де та побачила трансофобію і шкоду для студентів.

"Думаю, ви знаєте, що я глибоко небайдужа до всіх своїх студентів, але я також думаю і про науку", - додала вона.

Раніше Кличка запросили викладати в Гарвард.

Також у Києві відбулися сутички на марші, присвяченому дню пам'яті жертв трансфобії.

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