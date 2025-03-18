Гарвард скасовує оплату за навчання для частини студентів: хто може навчатися безкоштовно

Раніше право на безкоштовне навчання мали лише студенти з сімей, які заробляли менше 85 000 доларів на рік. Для порівняння, медіанний дохід американських домогосподарств становить приблизно 80 000 доларів.

Подібні ініціативи вже запровадили інші провідні університети, зокрема Пенсильванський університет, Массачусетський технологічний інститут (MIT) та Каліфорнійський технологічний інститут (Caltech). Протягом останнього року фінансову допомогу також розширили Дартмут, Університет Вірджинії та Університет Північної Кароліни.

Чому у Гарварді прийняли таке рішення

Рішення Верховного суду США щодо заборони расових преференцій у процесі вступу призвело до зменшення кількості чорношкірих і латиноамериканських студентів у багатьох університетах, включаючи Гарвард. Тепер навчальні заклади шукають альтернативні способи збереження різноманітності серед студентів, зокрема через розширення фінансової підтримки.

Президент Гарварду Алан Гарбер зазначив, що збільшення доступності освіти сприятиме різноманітності поглядів та досвіду серед студентів. "Зробивши Гарвард фінансово доступнішим, ми створюємо середовище для інтелектуального та особистісного розвитку всіх наших студентів", – підкреслив він.

Заплатять не лише за навчання

Навчання та проживання в Гарварді коштує майже 83 000 доларів на рік. Відтепер студенти з сімей, чий дохід не перевищує 100 000 доларів, фактично не платитимуть нічого - університет покриє не лише навчання, а й витрати на житло, харчування, подорожі додому, заходи та навіть зимовий одяг. Також передбачена одноразова "стартова" виплата у 2000 доларів.

Загалом Гарвард витратив 275 мільйонів доларів на фінансову допомогу у 2024 році, і ця сума може зрости після запровадження нових правил. Близько половини студентів бакалаврату отримують певну форму фінансової підтримки від університету.