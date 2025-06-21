Гарвард і Трамп шукають компроміс: сторони сідають за стіл переговорів, - NYT

Гарвардський університет і Президент США Дональд Трамп відновили переговори, які можуть покласти край тривалому судовому спору. За словами Трампа, сторони вже близькі до можливого врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

З весни 2025 року між Гарвардським університетом і адміністрацією Дональда Трампа триває конфлікт.

Зокрема, Президент США звинувачує університет у дискримінації, недостатній «різноманітності думок» і небажанні реформувати систему прийому студентів.

Щоб це змінити уряд скоротив мільярди доларів фінансування, ініціював розслідування та почав обмежувати в’їзд міжнародних студентів.

І ось після тижнів судових баталій представники вишу цього тижня зустрілися з чиновниками Білого дому. Під час зустрічі Гарвард продемонстрував зусилля, спрямовані на боротьбу з антисемітизмом, забезпечення різноманіття думок і змін у прийомній політиці. Білий дім, у свою чергу, озвучив свої очікування та згодом направив офіційного листа з умовами врегулювання.

Адміністрація Трампа вимагає змін

Однією з основних вимог є впровадження «заснованої на заслугах» системи прийому і найму, зменшення впливу професорського складу, а також припинення програм, пов’язаних із темами інклюзивності.

Університет має також надати звіти про дотримання нових правил до 2028 року.

Попри тиск, джерела, наближені до переговорів, запевняють: Гарвард не готовий поступатися основними принципами свободи слова та академічної незалежності.

"Мирна угода" під питанням

Хоча президент Трамп заявив, що угода може бути укладена вже незабаром, експерти сумніваються, що це станеться так швидко.

Університет і далі стикається з фінансовим та адміністративним тиском, і навіть у разі перемоги в судах, ризикує втратити підтримку уряду до 2029 року.

Гарвард може скористатися прикладом Колумбійського університету, який погодився на поступки, щоб відновити фінансування, проте будь-яка угода зараз буде сприйматися як результат тривалої боротьби, а не капітуляція.