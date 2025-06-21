Гарвард и Трамп ищут компромисс: стороны садятся за стол переговоров, - NYT
Гарвардский университет и Президент США Дональд Трамп возобновили переговоры, которые могут положить конец длительному судебному спору. По словам Трампа, стороны уже близки к возможному урегулированию конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
С весны 2025 года между Гарвардским университетом и администрацией Дональда Трампа продолжается конфликт.
В частности, Президент США обвиняет университет в дискриминации, недостаточном "разнообразии мнений" и нежелании реформировать систему приема студентов.
Чтобы это изменить правительство сократило миллиарды долларов финансирования, инициировало расследование и начало ограничивать въезд международных студентов.
И вот после недель судебных баталий представители вуза на этой неделе встретились с чиновниками Белого дома. Во время встречи Гарвард продемонстрировал усилия, направленные на борьбу с антисемитизмом, обеспечение многообразия мнений и изменений в приемной политике. Белый дом, в свою очередь, озвучил свои ожидания и впоследствии направил официальное письмо с условиями урегулирования.
Администрация Трампа требует изменений
Одним из основных требований является внедрение "основанной на заслугах" системы приема и найма, уменьшение влияния профессорского состава, а также прекращение программ, связанных с темами инклюзивности.
Университет должен также предоставить отчеты о соблюдении новых правил до 2028 года.
Несмотря на давление, источники, приближенные к переговорам, уверяют: Гарвард не готов уступать основными принципами свободы слова и академической независимости.
"Мирное соглашение" под вопросом
Хотя президент Трамп заявил, что соглашение может быть заключено уже вскоре, эксперты сомневаются, что это произойдет так быстро.
Университет продолжает сталкиваться с финансовым и административным давлением, и даже в случае победы в судах, рискует потерять поддержку правительства до 2029 года.
Гарвард может воспользоваться примером Колумбийского университета, который согласился на уступки, чтобы восстановить финансирование, однако любое соглашение сейчас будет восприниматься как результат длительной борьбы, а не капитуляция.
Конфликт между Гарвардом и Трампом
7 марта 2025 года Белый дом объявил о решении отменить финансирование на сумму 400 миллионов долларов для Колумбийского университета. Причиной такого шага назвали то, что заведение якобы не справилось с проблемой антисемитизма.
А уже через три дня, 10 марта, Гарвард объявил о временной заморозке найма работников, ссылаясь на "финансовую неопределенность, вызванную федеральными изменениями в политике".
Кроме того, администрация Дональда Трампа лишила Гарвардский университет возможности принимать иностранных студентов.
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