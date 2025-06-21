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Гарвард и Трамп ищут компромисс: стороны садятся за стол переговоров, - NYT

США, Суббота 21 июня 2025 08:40
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Гарвард и Трамп ищут компромисс: стороны садятся за стол переговоров, - NYT Фото: Гарвардский университет (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Гарвардский университет и Президент США Дональд Трамп возобновили переговоры, которые могут положить конец длительному судебному спору. По словам Трампа, стороны уже близки к возможному урегулированию конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

    С весны 2025 года между Гарвардским университетом и администрацией Дональда Трампа продолжается конфликт.

    В частности, Президент США обвиняет университет в дискриминации, недостаточном "разнообразии мнений" и нежелании реформировать систему приема студентов.

    Чтобы это изменить правительство сократило миллиарды долларов финансирования, инициировало расследование и начало ограничивать въезд международных студентов.

    И вот после недель судебных баталий представители вуза на этой неделе встретились с чиновниками Белого дома. Во время встречи Гарвард продемонстрировал усилия, направленные на борьбу с антисемитизмом, обеспечение многообразия мнений и изменений в приемной политике. Белый дом, в свою очередь, озвучил свои ожидания и впоследствии направил официальное письмо с условиями урегулирования.

    Администрация Трампа требует изменений

    Одним из основных требований является внедрение "основанной на заслугах" системы приема и найма, уменьшение влияния профессорского состава, а также прекращение программ, связанных с темами инклюзивности.

    Университет должен также предоставить отчеты о соблюдении новых правил до 2028 года.

    Несмотря на давление, источники, приближенные к переговорам, уверяют: Гарвард не готов уступать основными принципами свободы слова и академической независимости.

    "Мирное соглашение" под вопросом

    Хотя президент Трамп заявил, что соглашение может быть заключено уже вскоре, эксперты сомневаются, что это произойдет так быстро.

    Университет продолжает сталкиваться с финансовым и административным давлением, и даже в случае победы в судах, рискует потерять поддержку правительства до 2029 года.

    Гарвард может воспользоваться примером Колумбийского университета, который согласился на уступки, чтобы восстановить финансирование, однако любое соглашение сейчас будет восприниматься как результат длительной борьбы, а не капитуляция.

    Конфликт между Гарвардом и Трампом

    7 марта 2025 года Белый дом объявил о решении отменить финансирование на сумму 400 миллионов долларов для Колумбийского университета. Причиной такого шага назвали то, что заведение якобы не справилось с проблемой антисемитизма.

    А уже через три дня, 10 марта, Гарвард объявил о временной заморозке найма работников, ссылаясь на "финансовую неопределенность, вызванную федеральными изменениями в политике".

    Кроме того, администрация Дональда Трампа лишила Гарвардский университет возможности принимать иностранных студентов.

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    Дональд Трамп Гарвард
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