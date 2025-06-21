Гарвард и Трамп ищут компромисс: стороны садятся за стол переговоров, - NYT

Гарвардский университет и Президент США Дональд Трамп возобновили переговоры, которые могут положить конец длительному судебному спору. По словам Трампа, стороны уже близки к возможному урегулированию конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

С весны 2025 года между Гарвардским университетом и администрацией Дональда Трампа продолжается конфликт.

В частности, Президент США обвиняет университет в дискриминации, недостаточном "разнообразии мнений" и нежелании реформировать систему приема студентов.

Чтобы это изменить правительство сократило миллиарды долларов финансирования, инициировало расследование и начало ограничивать въезд международных студентов.

И вот после недель судебных баталий представители вуза на этой неделе встретились с чиновниками Белого дома. Во время встречи Гарвард продемонстрировал усилия, направленные на борьбу с антисемитизмом, обеспечение многообразия мнений и изменений в приемной политике. Белый дом, в свою очередь, озвучил свои ожидания и впоследствии направил официальное письмо с условиями урегулирования.

Администрация Трампа требует изменений

Одним из основных требований является внедрение "основанной на заслугах" системы приема и найма, уменьшение влияния профессорского состава, а также прекращение программ, связанных с темами инклюзивности.

Университет должен также предоставить отчеты о соблюдении новых правил до 2028 года.

Несмотря на давление, источники, приближенные к переговорам, уверяют: Гарвард не готов уступать основными принципами свободы слова и академической независимости.

"Мирное соглашение" под вопросом

Хотя президент Трамп заявил, что соглашение может быть заключено уже вскоре, эксперты сомневаются, что это произойдет так быстро.

Университет продолжает сталкиваться с финансовым и административным давлением, и даже в случае победы в судах, рискует потерять поддержку правительства до 2029 года.

Гарвард может воспользоваться примером Колумбийского университета, который согласился на уступки, чтобы восстановить финансирование, однако любое соглашение сейчас будет восприниматься как результат длительной борьбы, а не капитуляция.