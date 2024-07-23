Гарріс зібрала 100 млн доларів після вступу до президентських перегонів
Віце-президент США Камала Гарріс вже зібрала 100 млн доларів з моменту вступу до президентських перегонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
За словами представників президентської кампанії Гарріс, суму було зібрано в період між днем неділі та вечором понеділка.
Гроші були зібрані Демократичним національним комітетом і його спільними комітетами зі збору коштів, йдеться в повідомленні кампанії.
Близько 58 тисяч осіб також підписалися на участь у кампанії віцепрезидента як волонтери, що більш ніж у 100 разів перевищує середню щоденну цифру реєстрації.
Вибори президента США
21 липня президент США Джо Байден оголосив, що виходить із президентських перегонів. При цьому він підтримав віце-президента Камалу Гарріс як кандидата у президенти від демократів.
За даними американських ЗМІ, Байден переконали зняти свою кандидатуру з виборів його найближчі помічники, які показали йому опитування кампанії. Вони показали, що шанси Байдена на перемогу у листопаді малі.
У свою чергу, Associated Press повідомив, що Гарріс набрала достатню кількість голосів делегатів, щоб стати кандидатом у президенти від Демократичної партії.
Нагадаємо, вибори президента у США відбудуться 5 листопада.
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