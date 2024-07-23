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Харрис собрала 100 млн долларов после вступления в президентскую гонку

Вторник 23 июля 2024 14:00
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Харрис собрала 100 млн долларов после вступления в президентскую гонку Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вице-президент США Камала Харрис уже собрала 100 млн долларов с момента вступления в президентскую гонку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По словам представителей президентской кампании Харрис, сумма была собрана в период между днем воскресенья и вечером понедельника.

Деньги были собраны Демократическим национальным комитетом и его совместными комитетами по сбору средств, говорится в сообщении кампании.

Около 58 тысяч человек также подписались на участие в кампании вице-президента в качестве волонтеров, что более чем в 100 раз превышает среднюю ежедневную цифру регистрации.

Выборы президента США

21 июля президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. При этом он поддержал вице-президента Камалу Харрис как кандидата в президенты от демократов.

По данным американских СМИ, Байдена убедили снять свою кандидатуру с выборов его ближайшие помощники, которые показали ему опросы кампании. Они показали, что шансы Байдена на победу в ноябре малы.

В свою очередь Associated Press сообщил, что Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты от Демократической партии.

Напомним, выборы президента в США состояться 5 ноября.

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Соединенные Штаты Америки Камала Харрис Выборы в США
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