Гарріс жорстко розкритикувала Трампа на першому виборчому мітингу

Зустріч із виборцями відбувся у Центральній середній школі Вест Елліс в передмісті Мілуокі у Вісконсині, - штаті, що часто відіграє ключову роль у результатах президентських виборів.

У 17-хвилинному виступі Гарріс агресивно атакувала вразливі місця Трампа і порівнювала свій досвід колишнього прокурора з його досвідом засудженого злочинця.

Вона перерахувала список ліберальних пріоритетів та підкреслила, що в разі обрання підтримає розширення доступу до абортів, полегшення вступу робітників до профспілок і боротьби з насильством із застосуванням зброї. Це різко контрастує з кандидатом від республіканців.

"Дональд Трамп хоче відкинути нашу країну назад. Чи хочемо ми жити в країні свободи, співчуття і верховенства права, чи в країні хаосу, страху і ненависті?", - звернулася вона до багатотисячного натовпу.

Гарріс зазначила, що "бралася за злочинців усіх видів: хижаків, які знущалися над жінками, шахраїв, що обкрадали споживачів, шахраїв, які порушували правила заради власної вигоди".

"Тому послухайте мене, коли я скажу: "Я знаю типаж Дональда Трампа. І в цій кампанії, обіцяю вам: я з гордістю поставлю свій послужний список проти його"", - сказала вона.