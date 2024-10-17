Гарріс заявила, що її можливе президентство не буде продовженням правління Байдена.

Віцепрезидентка Камала Гарріс заявила, що її можливе президентство не буде "продовженням" президентства Джо Байдена. Ця заява прозвучала після того, як раніше вона уникала відповідей на запитання про те, що б вона змінила в адміністрації Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Гарріс зазначила, що привнесе "свіжі ідеї" і свій особистий досвід, підкресливши, що її президентство відрізнятиметься від поточної адміністрації.

"Моє президентство не буде продовженням президентства Джо Байдена, і, як і кожен новий президент, який приходить до влади, я привнесу свій життєвий досвід, свій професійний досвід, а також свіжі та нові ідеї. Я представляю нове покоління лідерів", - заявила вона.

Гарріс додала, що вона представляє нове покоління лідерів, яке відрізняється від тих, хто вже давно працює у Вашингтоні.

Під час інтерв'ю журналіст Брет Баєр нагадав їй про гасло її кампанії, що говорить про "новий шлях уперед" і пропозицію "перегорнути сторінку", і запитав, від чого саме Гарріс має намір відійти, з огляду на те, що вона вже три з половиною роки обіймає посаду віцепрезидента. Гарріс відповіла, що йдеться про необхідність подолати поляризуючу риторику, яка посилилася за останнє десятиліття, включно з роками президентства Дональда Трампа.

На запитання Байєра про те, чому більшість американців вважають, що США рухаються в неправильному напрямку, попри її роботу в адміністрації, Гарріс знову зосередилася на критиці Дональда Трампа.

Прессекретарка кампанії Трампа Каролін Лівітт розкритикувала інтерв'ю, назвавши його "катастрофою поїзда", стверджуючи, що Гарріс не дала прямих відповідей на запитання.