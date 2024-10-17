Харрис заявила, что ее возможное президентство не будет продолжением правления Байдена

Вице-президент Камала Харрис заявила, что ее возможное президентство не будет "продолжением" президентства Джо Байдена. Это заявление прозвучало после того как ранее она избегала ответов на вопросы о том, что бы она изменила в администрации Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Харрис отметила, что привнесет "свежие идеи" и свой личный опыт, подчеркнув, что ее президентство будет отличаться от текущей администрации.

"Мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена, и, как и каждый новый президент, который приходит к власти, я привнесу свой жизненный опыт, свой профессиональный опыт, а также свежие и новые идеи. Я представляю новое поколение лидеров", - заявила она.

Харрис добавила, что она представляет новое поколение лидеров, отличающееся от тех, кто уже давно работает в Вашингтоне.

Во время интервью журналист Брет Байер напомнил ей о лозунге ее кампании, который говорит о "новом пути вперед" и предложении "перевернуть страницу", и спросил, от чего именно Харрис намерена отойти, учитывая, что она уже три с половиной года занимает пост вице-президента. Харрис ответила, что речь идет о необходимости преодолеть поляризующую риторику, которая усилилась за последнее десятилетие, включая годы президентства Дональда Трампа.

На вопрос Байера о том, почему большинство американцев считают, что США движутся в неправильном направлении, несмотря на ее работу в администрации, Харрис вновь сосредоточилась на критике Дональда Трампа.

Пресс-секретарь кампании Трампа Каролин Ливитт раскритиковала интервью, назвав его "крушением поезда", утверждая, что Харрис не дала прямых ответов на вопросы.