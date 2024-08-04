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Гарріс запускає кампанію для залучення виборців, яких відлякав Трамп, - AP

Фото: віце-президент США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Цієї неділі віце-президент США Камала Гарріс запускає кампанію, щоб залучити на свій бік виборців-республіканців, яких відлякує кандидатура Дональда Трампа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За словами команди віце-президента, програма "Республіканці за Гарріс" буде "кампанією всередині кампанії", в якій відомі республіканці задіятимуть свої соцмережі, приділяючи особливу увагу виборцям, які підтримали колишнього посла ООН Ніккі Хейлі.

Програма розпочнеться із заходів цього тижня в Аризоні, Північній Кароліні та Пенсільванії. Республіканці, які підтримують Гарріс, також візьмуть участь у мітингах із віце-президентом та її майбутнім кандидатом наступного тижня.

Associated Press пише, що команда Байдена намагається створити "структуру дозволів" для виборців Республіканської партії, яким інакше було б важко голосувати за Гарріс. Зусилля значною мірою спиратимуться на контакти між виборцями-республіканцями.

Задум кампанії полягає в тому, що найкращий спосіб змусити республіканця проголосувати за Гарріс - це почути безпосередньо від іншого республіканця, який зробив той самий вибір.

Дебати Гарріс і Трампа

Нагадаємо, що другі дебати між кандидатами в президенти США планувалися на 10 вересня на каналі ABC News. Однак після виходу Байдена з перегонів, Трамп закликав провести дебати з Гарріс на близькому до нього каналі Fox News.

Учора, 3 серпня, стало відомо, що штаб Гарріс відмовився від дебатів на умовах Трампа і чекає на нього 10 числа, як було обумовлено раніше. Також передвиборчий штаб додав, що віцепрезидент прийде на ABC незалежно від того, чи прийде на канал Трамп.

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