Харрис запускает кампанию для привлечения избирателей, которых отпугнул Трамп, - AP

По словам команды вице-президента, программа "Республиканцы за Харрис" будет представлять собой "кампанию внутри кампании", в которой известные республиканцы будут задействовать свои соцсети, уделяя особое внимание избирателям, поддержавшим бывшего посла ООН Никки Хейли.

Программа начнется с мероприятий на этой неделе в Аризоне, Северной Каролине и Пенсильвании. Республиканцы, которые поддерживают Харрис, также примут участие в митингах с вице-президентом и ее будущим кандидатом на предстоящей неделе.

Associated Press пишет, что команда Байдена пытается создать "структуру разрешений" для избирателей Республиканской партии, которым в противном случае было бы трудно голосовать за Харрис. Усилия будут в значительной степени опираться на контакты между избирателями-республиканцами.

Задумка кампании состоит в том, что лучший способ заставить республиканца проголосовать за Харрис - это услышать напрямую от другого республиканца, который сделал тот же выбор.