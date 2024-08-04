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Харрис запускает кампанию для привлечения избирателей, которых отпугнул Трамп, - AP

Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В это воскресенье вице-президент США Камала Харрис запускает кампанию, чтобы привлечь на свою сторону избирателей-республиканцев, которых отпугивает кандидатура Дональда Трампа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам команды вице-президента, программа "Республиканцы за Харрис" будет представлять собой "кампанию внутри кампании", в которой известные республиканцы будут задействовать свои соцсети, уделяя особое внимание избирателям, поддержавшим бывшего посла ООН Никки Хейли.

Программа начнется с мероприятий на этой неделе в Аризоне, Северной Каролине и Пенсильвании. Республиканцы, которые поддерживают Харрис, также примут участие в митингах с вице-президентом и ее будущим кандидатом на предстоящей неделе.

Associated Press пишет, что команда Байдена пытается создать "структуру разрешений" для избирателей Республиканской партии, которым в противном случае было бы трудно голосовать за Харрис. Усилия будут в значительной степени опираться на контакты между избирателями-республиканцами.

Задумка кампании состоит в том, что лучший способ заставить республиканца проголосовать за Харрис - это услышать напрямую от другого республиканца, который сделал тот же выбор.

Дебаты Харрис и Трампа

Напомним, что вторые дебаты между кандидатами в президенты США планировались на 10 сентября на канале ABC News. Однако после выхода Байдена из гонки, Трамп призвал провести дебаты с Харрис на близком к нему канале Fox News.

Вчера, 3 августа, стало известно, что штаб Харрис отказался от дебатов на условиях Трампа и ждет его 10 числа, как было оговорено ранее. Также предвыборный штаб добавил, что вице-президент придет на ABC вне зависимости от того, придет ли на канал Трамп.

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