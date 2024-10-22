Гарріс впевнена, що Трамп запропонує Україні здатися Путіну
Володимир Путін "сидітиме в Києві", столиці України, якщо Дональда Трампа буде обрано президентом США.
Про це заявила віцепрезидентка та кандидат від демократів Камала Гарріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Гарріс нагадала, що Трамп заявляє про плани вирішити питання України та Росії за один день. "Прочитайте та зрозумійте, що він каже. Він здасться", - сказав Харріс під час заходу в Мічигані з колишнім членом Палати представників Ліз Чейні та Марією Шрайвер.
Вона додала: "Він би змусив Україну відмовитися від боротьби з агресором, який порушує її суверенітет. Якби Дональд Трамп був президентом, Володимир Путін сидів би в Києві і розумів, що це означало б для Америки та нашого становища у світі".
Нагадаємо, Трамп називає Путіна своїм "другом" та заявляє про плани закінчити війну Росії з Україною за допомогою одного телефонного дзвінка.
Трамп стверджує, що Путін планував вторгнутися в Україну під час його каденції (2016-2020), проте не зробив цього, тому що колишній президент США нібито пригрозив ударом по Москві.
Під час дебатів з Гарріс 10 вересня Трамп не зміг розкрити "мирного плану" на прохання модератора. Він лише сказав, що зателефонував би очільникам України та Росії, і після цього, за його словами, війна б закінчилась.
Коментуючи це, Гарріс звинуватила Трампа в заграванні з диктаторами, а також заявила, що Трамп "здався б за 24 години", а "Путін сидів би в Києві" та дивився далі на Європу. "Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з'їв на обід", - сказала віцепрезидент.