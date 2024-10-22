Гарріс впевнена, що Трамп запропонує Україні здатися Путіну

Про це заявила віцепрезидентка та кандидат від демократів Камала Гарріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Гарріс нагадала, що Трамп заявляє про плани вирішити питання України та Росії за один день. "Прочитайте та зрозумійте, що він каже. Він здасться", - сказав Харріс під час заходу в Мічигані з колишнім членом Палати представників Ліз Чейні та Марією Шрайвер.

Вона додала: "Він би змусив Україну відмовитися від боротьби з агресором, який порушує її суверенітет. Якби Дональд Трамп був президентом, Володимир Путін сидів би в Києві і розумів, що це означало б для Америки та нашого становища у світі".

Нагадаємо, Трамп називає Путіна своїм "другом" та заявляє про плани закінчити війну Росії з Україною за допомогою одного телефонного дзвінка.

Трамп стверджує, що Путін планував вторгнутися в Україну під час його каденції (2016-2020), проте не зробив цього, тому що колишній президент США нібито пригрозив ударом по Москві.