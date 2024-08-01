Гарріс все ще не визначилась з кандидатом у віцепрезиденти, - CNN

Зазначається, що вже наступного тижня Гарріс має вирушити в турне Сполученими Штатами разом зі своїм соратником. Але вона ще не оголосила, хто це буде.

Ймовірним претендентом на цю посаду є губернатор Пенсильванії Джош Шапіро, який планував провести низку заходів зі збору коштів у Нью-Йорку на цих вихідних, в тому числі в Хемптоні. Однак ці заходи було скасовано.

Відомо, що Шапіро мав кілька зустрічей з помічниками Гарріс.

Водночас, губернатор штату Іллінойс Джей Прітцкер також провів первинну і повторну співбесіди з помічниками Гарріс. Обидві співбесіди були проведені віртуально, друга відбулася в середу.

Заміна Байдена на Гарріс

У липні чинний президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з передвиборчої перегонів за президентське крісло на виборах, які пройдуть у листопаді.

Своєю заміною він запропонував кандидатуру нинішнього віцепрезидента США Камали Гарріс. Цікаво і те, що ще до висунення її кандидатури Гарріс мала рейтинг в більш як 45% виборців.

Вже відомо, що Гарріс випереджає Трампа за підтримкою в чотирьох ключових штатах із семи.

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