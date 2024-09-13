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Гарріс розміщує у ключових штатах США рекламу з підтримкою України

Вашингтон, П'ятниця 13 вересня 2024 14:29
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Гарріс розміщує у ключових штатах США рекламу з підтримкою України Фото: Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс почала розміщувати у ключових штатах рекламу з підтримкою України. Вона спрямована на американців, які мають коріння зі Східної Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Кампанія, якою керує Демократичний відділ американського комітету super PAC (America’s Future Majority Fund super PAC), включатиме рекламу в трьох штатах, які "сумніваються" щодо голосування на виборах. Це Пенсильванія, Мічиган та Вісконсин, де проживає значна кількість населення, що має коріння з Польщі, України, Литви та інших країн Східної Європи.

Під час дебатів Гарріс звернулася до 800 тисяч американців з Пенсильванії, які мають польське походження, заявивши, що Польща може бути наступною мішенню Росії після України.

"Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві", - сказала вона.

Як зазначає видання, команда Гарріс хоче прив'язати свою кампанію до громад, для яких війна в Україні має більше особистого значення, щоб переконати, що Трамп залишить Україну та союзників на східному фланзі НАТО.

За даними Politico, у Пенсильванії проживає понад 700 тисяч американців польського походження і близько 122 тисячі - українського походження. У Мічигані проживає близько 900 тисяч польських американців і 40 тисячі американців українського походження, а у Вісконсині - близько 480 тисячі польських американців.

У 2020 році Байден переміг Трампа у Пенсильванії на 80 тисяч голосів, Мічигані - на 154 тисячі голосів і Вісконсині - на 20 тисяч.

Дебати Гарріс і Трампа

Нагадаємо, 10 вересня у США відбулися другі передвиборчі дебати. Вперше демократів представляла Камала Гарріс після того, як Джо Байден вийшов з перегонів.

За соцопитуваннями, Гарріс перемогла республіканця Дональда Трампа. Демократи заявили, що хочуть провести третій раунд дебатів, але у команді Трампа відмовляються. Головні заяви Трампа і Гарріс на нещодавніх дебатах - у матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна розповідало, які виклики стоять перед Україною та Володимиром Зеленським на тлі виборів у США.

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