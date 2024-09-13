Харрис размещает в ключевых штатах США рекламу с поддержкой Украины

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис начала размещать в ключевых штатах рекламу с поддержкой Украины. Она направлена на американцев, у которых есть корни из Восточной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Кампания, руководимая Демократическим отделом американского комитета super PAC (America's Future Majority Fund super PAC), будет включать рекламу в трех "сомневающихся" штатах. Это Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, где проживает значительное количество населения, у которого есть корни из Польши, Украины, Литвы и других стран Восточной Европы.

Во время дебатов Харрис обратилась к 800 тысячам американцев из Пенсильвании, имеющим польское происхождение, заявив, что Польша может быть следующей мишенью России после Украины.

"Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве", - сказала она.

Как отмечает издание, команда Гаррис хочет привязать свою кампанию к общинам, для которых война в Украине имеет больше личного значения, чтобы убедить, что Трамп бросит Украину и союзников на восточном фланге НАТО.

По данным Politico, в Пенсильвании проживает более 700 тысяч американцев польского происхождения и около 122 тысяч - украинского происхождения. В Мичигане проживает около 900 тысяч польских американцев и 40 тысяч американцев украинского происхождения, а в Висконсине - около 480 тысяч польских американцев.

В 2020 году Байден победил Трампа в Пенсильвании на 80 тысяч голосов, Мичигане - на 154 тысячи голосов и Висконсине - на 20 тысяч.