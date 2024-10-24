Гарріс назвала Трампа фашистом, що прагне абсолютної диктатури

У середу 23 жовтня, Гарріс виступила з незапланованою промовою в своїй резиденції у Вашингтоні. Причиною стали заяви Джон Келлі, колишнього керівника штабу Трампа про те, що політик нарікав на відсутність у нього генералів, які присягають йому на вірність так само, як воєначальники служили Гітлеру в нацистській Німеччині.

"Дональд Трамп стає дедалі більш неврівноваженим і нестабільним. Під час другого терміну таких людей, як Джон Келлі, не буде поруч, щоб стати запобіжником проти його схильностей і дій. Тих, хто колись намагався зупинити його найгірші імпульси, вже не буде поруч, і вони більше не зможуть його стримувати", - сказала Гарріс.

За її словами, розголошена позиція Трампа свідчать про те, що політик "не хоче мати армію, лояльну до Конституції США".

"Він хоче військових, які будуть віддані йому особисто, які будуть виконувати його накази, навіть коли він скаже їм порушити закон або відмовитися від присяги на вірність Конституції США", - сказала Гарріс.

Ставлячи це питання як суворий вибір для американських виборців, які підуть на президентські вибори 5 листопада, вона додала: "Ми знаємо, чого хоче Дональд Трамп. Він хоче безконтрольної влади. Питання через 13 днів буде полягати у тому, чого хоче американський народ".

Посилаючись на різні повідомлення щодо позиції опонента, Гарріс під час промови сказала: "Глибоко тривожно і неймовірно небезпечно, що Дональд Трамп посилається на Адольфа Гітлера, - людину, яка несе відповідальність за смерть 6 мільйонів євреїв і сотень тисяч американців. Це вікно в те, ким насправді є Дональд Трамп, від людей, які знають його найкраще".

"Зі слів Джона Келлі зрозуміло, що Дональд Трамп - це той, хто, я цитую, безумовно, підпадає під загальне визначення фашистів. Хто, по суті, поклявся бути диктатором у перший же день і поклявся використовувати військових як свою особисту міліцію для здійснення своїх особистих і політичних вендет", - сказала Гарріс.

Кандидат від демократів уже вдруге за тиждень фактично назвала кандидата від республіканців фашистом. Минулого тижня вона ствердно відповіла на запитання ведучого з радіо Детройту, який запитав, чи є бачення Трампа фашизмом, але не вимовила цього слова прямо.

Гарріс виступила зі зверненням після того, як Трамп називав своїх політичних опонентів "внутрішнім ворогом" і закликав розгорнути армію проти тих, хто спричиняє "хаос" на виборах.