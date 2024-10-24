Харрис назвала Трампа фашистом, который стремится к абсолютной диктатуре
Кандидат в президенты США, действующий вице-президент Камала Харрис назвала Дональда Трампа "фашистом", который стремится к "бесконтрольной власти" и лично преданного себе военного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В среду 23 октября, Харрис выступила с незапланированной речью в своей резиденции в Вашингтоне. Причиной стали заявления Джон Келли, бывшего руководителя штаба Трампа о том, что политик сетовал на отсутствие у него генералов, которые присягают ему на верность так же, как военачальники служили Гитлеру в нацистской Германии.
"Дональд Трамп становится все более неуравновешенным и нестабильным. Во время второго срока таких людей, как Джон Келли, не будет рядом, чтобы стать предохранителем против его склонностей и действий. Тех, кто когда-то пытался остановить его худшие импульсы, уже не будет рядом, и они больше не смогут его сдерживать", - сказала Харрис.
По ее словам, разглашенная позиция Трампа свидетельствуют о том, что политик "не хочет иметь армию, лояльную к Конституции США".
"Он хочет военных, которые будут преданы ему лично, которые будут выполнять его приказы, даже когда он скажет им нарушить закон либо отказаться от присяги на верность Конституции США", - сказала Харрис.
Ставя этот вопрос как суровый выбор для американских избирателей, которые пойдут на президентские выборы 5 ноября, она добавила: "Мы знаем, чего хочет Дональд Трамп. Он хочет бесконтрольной власти. Вопрос через 13 дней будет заключаться в том, чего хочет американский народ".
Ссылаясь на различные сообщения касательно позиции оппонента, Харрис во время речи сказала: "Глубоко тревожно и невероятно опасно, что Дональд Трамп ссылается на Адольфа Гитлера, - человека, который несет ответственность за смерть 6 миллионов евреев и сотен тысяч американцев. Это окно в то, кем на самом деле является Дональд Трамп, от людей, которые знают его лучше всего".
"Из слов Джона Келли понятно, что Дональд Трамп - это тот, кто, я цитирую, безусловно, подпадает под общее определение фашистов. Кто, по сути, поклялся быть диктатором в первый же день и поклялся использовать военных как свою личную милицию для осуществления своих личных и политических вендетт", - сказала Харрис.
Кандидат от демократов уже второй раз за неделю фактически назвала кандидата от республиканцев фашистом. На прошлой неделе она утвердительно ответила на вопрос ведущего с радио Детройта, который спросил, является ли видение Трампа фашизмом, но не произнесла этого слова прямо.
Харрис выступила с обращением после того, как Трамп называл своих политических оппонентов "внутренним врагом" и призвал развернуть армию против тех, кто вызывает "хаос" на выборах.
Скандальные высказывания Трампа
Напомним, накануне бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что Трамп часто хвалил лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и вообще восхищается диктаторами. По мнению Келли, кандидат от республиканцев вполне соответствует определению фашиста.
Пресс-секретарь Трампа опроверг эту информацию, назвав ее "абсолютно неправдивой".
Добавим, что в мае Трамп обнародовал в соцсетях видео, в котором упомянул "объединенный Рейх" как вероятную систему в случае победы на выборах.
Президент США Джо Байден и его команда раскритиковали такой поступок кандидата от республиканцев.
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