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Гарріс і Трамп зрівнялися у семи ключових штатах, - опитування Bloomberg

Фото: Дональд Трамп та Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

За десять днів до виборів президента США демократка Камала Гарріс та республіканець Дональд Трамп зрівнялися за рівнем підтримки. Йдеться про сім ключових так званих хитких штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцопитування Bloomberg.

Дані опитування BloombergNews/Morning Consult свідчать, що Гарріс і Трамп йдуть нарівні - з 49% підтримки на кожного у семи штатах (Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вашингтон). Статистична похибка опитування становить 1 відсоток.

скриншот bloomberg.com

Щоб перетягнути перевагу Трамп має намір мобілізувати виборців, які зазвичай не приходять на вибори. Гарріс намагається залучити жінок та "підібрати" поміркованих республіканців, які не є прихильниками Трампа.

Демократка перевищує свого опонента за деякими особистими якостями. Виборці віддають перевагу Гарріс, коли йдеться про розумово здорового, чесного і милосердного кандидата. Ці виборці також частіше вважали Трампа небезпечним

Проте експрезидент теж має сильні сторони, зокрема багато виборців вважає його досвідченим, патріотом та сильним лідером.

Як пише Bloomberg, Трамп має перевагу у найважливішому - економіці. Приблизно 50% американців у ключових штатах більше довіряють йому в економічних питаннях, тоді як Гарріс - 45%.

 

Вибори у США

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада. Головна битва точиться між двома головними кандидатами - республіканцем Дональдом Трампом та демократкою Камалою Гарріс.

За опитуваннями видання The Wall Street Journal, Трамп з незначною перевагою обігнав Гарріс. Проте у мінливих штатах рейтинги кандидатів залишаються майже на однаковому рівні.

Детальніше про вибори у США та що відомо про кандидатів у президенти - розповідає РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКамала ГаррісВибори в США