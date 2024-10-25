Гарріс і Трамп зрівнялися у семи ключових штатах, - опитування Bloomberg

Дані опитування BloombergNews/Morning Consult свідчать, що Гарріс і Трамп йдуть нарівні - з 49% підтримки на кожного у семи штатах (Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вашингтон). Статистична похибка опитування становить 1 відсоток.

скриншот bloomberg.com

Щоб перетягнути перевагу Трамп має намір мобілізувати виборців, які зазвичай не приходять на вибори. Гарріс намагається залучити жінок та "підібрати" поміркованих республіканців, які не є прихильниками Трампа.

Демократка перевищує свого опонента за деякими особистими якостями. Виборці віддають перевагу Гарріс, коли йдеться про розумово здорового, чесного і милосердного кандидата. Ці виборці також частіше вважали Трампа небезпечним

Проте експрезидент теж має сильні сторони, зокрема багато виборців вважає його досвідченим, патріотом та сильним лідером.

Як пише Bloomberg, Трамп має перевагу у найважливішому - економіці. Приблизно 50% американців у ключових штатах більше довіряють йому в економічних питаннях, тоді як Гарріс - 45%.