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В Гарпоку заявили, що спір з "Укренерго" може призвести до недоплат для "зеленої" енергетики

Фото: В Гарпоку заявили, що спір з "Укренерго" може призвести до недоплат для "зеленої" енергетики (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Компанія "Укренерго" подала позов до ДП "Гарантований покупець" щодо розміру виплат за послугу зі збільшення частки зеленої генерації, що може створити проблему недоплат галузі у 2023 році у розмірі 10 мільярдів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора ДП "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка.

Згідно з повідомленням, господарський спір НЕК "Укренерго" з Гарпоком зараз знаходиться в активній стадії і стосується компенсацій за актами прийому-передачі послуг зі збільшення частки ВДЕ, які вже були затверджені сторонами.

Однак, за інформацією директора ДП «Гарантований покупець», у разі програшу в цій справі "Укренерго" може потенційно заявити про переплату за послугу зі збільшення частки ВДЕ у попередні періоди на суму 10 мільярдів гривень.

“Є ризик, що ці кошти компанія недоплачуватиме Гарпоку у майбутні періоди, і, відповідно, ці кошти не отримають підприємства зеленої енергетики за згенеровану зелену електроенергію", - додав Пилипенко.

Як повідомлялось, "Укренерго" подала позов до держпідприємства "Гарантований покупець" про відшкодування 1,1 млрд грн посилаючись на неналежне виконання зобов`язання.

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Укренерго